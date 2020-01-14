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الثقافة

«بيت الحكمة» تهدي جوائز أفضل الأجنحة لـ«القاهرة الدولي للكتاب 2020»

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:10 م
بيت الحكمة
بيت الحكمة
ايهاب مصطفى
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أعلنت مجموعة بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية، إهداء معرض القاهرة الدولي للكتاب، جائزة أفضل جناح بالمعرض والتي ترعاها ابتداء من العام الحالي وعلى مدار الدورات المقبلة، وذلك الدعم دور النشر والجهات الثقافية العاملة بالمعرض وضرورة مواكبة طريقة العرض والتسويق لمتطلبات سرعة العصر وأهمية الثقافة كمكون أساسي للدولة والتي بالطبع تعد صناعة النشر إحدى أذرعها الرئيسية.

وتمنح جائزة أفضل جناح بالمعرض لدار النشر صاحبة الجناح الذي يحظى باختيار لجنة تحكيم الجائزة وهي بمثابة تشجيع للناشرين للحرص على خروج الأجنحة بأفضل شكل ممكن يليق باسم معرض القاهرة الدولي للكتاب العريق، وبالنشر كصناعة وثقافة مهمة، وتبلغ قيمة الجائزة 50 جنيه مصري وهي الجائزة الأعلى بين كل المعارض العربية التي تمنح لعارض، وتضم جائرة فرعية لأفضل تنظيم وابتكار إداري لجناح بالمعرض.

وصرح الدكتور أحمد السعيد الرئيس التنفيذي لبيت الحكمة الراعية للجائزة، أن بيت الحكمة بكونها منصة تعاون ثقافي عربي صيني وبخبراتها الدولية تركز وتهتم بصناعة النشر العربي وتطويرها، ويرجع سبب رعايتها لهذه الجائزة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب إلى حرصها أن تكون عاملا مؤثرا يسهم في نجاح المعرض من جهة وتشجيع الناشرين على الاهتمام بالشكل الخارجي للأجنحة من جهة أخرى.

وذكر أن هذه الجائزة أصبحت تنظم أيضا في أغلب المعارض الدولية لتشجيع العارضين على خروج المعرض في أفضل صورة ممكنة، لافتا إلى أن معرض القاهرة كونه أحد أهم المعارض على مستوى العالم جدير بأن يحظى بمثل هذه الجائزة التي تتكامل مع النقلة المهنية والنوعية له منذ دورته الماضية.

ومن جهته قال إسلام بيومي مدير إدارة المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب ومدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن هذه الجائزة سيتم تحكيمها من خلال لجنة تضم خبراء في المجال الثقافي والفني وقطاع النشر والإدارة وأنها ستمنح لاثنين من العارضين، والجائزة الرئيسية تمنح لأفضل جناح من حيث التصميم والشكل وطريقة العرض والتكامل بين الشكل والمضمون، أما الجائزة الثانية وهي الفرعية فتمنح لأفضل تنظيم داخلي وإداري لجناح بالمعرض، وتخصص للناشرين المصريين دعما لهم في معرض بلدهم وتشجيعا لهم على الابتكار.

وسيجرى الإعلان عن الفائزين بالجائزة وتقديمها في حفل ختام المعرض يوم 4 فبراير المقبل ويسلم كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس الهيئة العامة للكتاب وممثل بيت الحكمة الجهة الراعية، الدروع والجوائز للفائزين.

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