حميدتى يتهم رئيس المخابرات السابق بتنفيذ مخطط تخريبى

اتهم الفريق محمد حمدان حميدتي، نائب رئيس المجلس السيادي السوداني وقائد قوات الدعم السريع، الرئيس السابق للمخابرات، صلاح قوش، بتنفيذ مخطط تخريبي بالسودان، وكان قد شهد السودان دوي إطلاق نار في العاصمة الخرطوم، وأعلن وزير الإعلام أنها ليست سوى حركة احتجاج محدودة، والقوات المسلحة تعاملت مع الموقف ولا توجد إصابات.



وأغلقت السلطات السودانية المجال الجوي للبلاد كإجراء احترازي بعد وقوع إطلاق نار في أحد مقار جهاز المخابرات، وأشارت المعلومات الأولية إلى أنها حالة احتجاجات من قبل بعض منسوبي هيئة العمليات التابعة للجهاز، بسبب عدم رضاهم عن المستحقات التي صرفت لهم، بعد قرار إحالتهم للتقاعد ضمن إطار إعادة هيكلة جهاز المخابرات.