تجديد حبس متهم بإذاعة أخبار كاذبة 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.



وأسندت النيابة للمتهم «محمد. ا» بالقضية تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.



ويواجه المتهمون بالقضية بارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.