نصر سالم: الجماعة الإرهابية تستهدف ضرب المصريين معنويًا

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن الشعب المصري هو مصدر قوة الدولة، مؤكدًا أن جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف ضرب الحالة المعنوية للشعب والتأثير عليها.



وأضاف اللواء نصر سالم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الحالة المعنوية للشعب كانت السبب الرئيسي في التغلب على كل نقاط الضعف التي تعرضت لها مصر أثناء الحروب والأزمات، وساعد ذلك في استعادة الجيش مرة أخرى وحقق الانتصار المنشود عقب حرب 67.



أوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية تخوض حرب الشائعات للتأثير على الحالة المعنوية للشعب المصري، وذلك من خلال بث الفتن والأخبار الزائفة وإثارة الشائعات لضرب الثقة بين الشعب وجيشه، مؤكدًا أن الجماعة الإرهابية لم تستطع تحقيق أهدافها بالسلاح أو تنفيذ عمليات إرهابية.