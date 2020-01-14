رئيس مدينة المحلة يشهد يوم الوفاء بالمدارس (صور)

شهد اللواء مهندس حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، مبادرة "يوم الوفاء للمعلم"، و"غرس شجرة" بحضور مسئولي الإدارة التعليمية وتلاميذ المدارس، كما شارك مع التلاميذ في غرس الأشجار بحديقة الديوان العام برئاسة مركز ومدينة المحلة.



وأعرب رئيس مدينة المحلة، لمسئولي الإدارة التعليمية عن بالغ تقديره لدور المعلم في غرس القيم والأخلاق الحميدة للتلاميذ، كما أشاد بالدور الذي تقوم به المدارس نحو تعليم الطلبة فكرة ضرورة تزيين الأماكن العامة بالأشجار والزهور، وشهد الحفل قيام مسئولي الإدارة التعليمية بتكريم رئيس مدينة المحلة، خلال أعمال المبادرة التي شارك فيها العديد من قيادات التربية والتعليم والشخصيات العامة.



وخلال الحفل أكد حاتم زين العابدين أن محافظ الغربية، يتابع بشغف فاعليات المبادرات الشعبية والرسمية التي تتوافق مع توجه القيادة السياسية، خاصة التي تتجه نحو زراعة الشجر المثمر داخل الأماكن العامة، وكذلك إبراز الدور العام للمعلم وتكريمه عليه.