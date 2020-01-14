أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين المستشار حسام الديب، أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى.



يذكر أن مجلس القضاء الأعلي يضم فى عضويته كلًا من: "المستشار بدري عبدالفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار حمادة الصاوي صادق النائب العام، المستشار طه سيد قاسم النائب الأول لرئيس محكمة النقض، المستشار عاطف عبدالسميع فرج النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، المستشار نابليون حبيب غبريال رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار محمد السيد عبدالنبي رئيس محكمة استئناف طنطا".