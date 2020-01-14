الاحتلال يواصل ممارساته العدوانية بحق الفلسطينيين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ممارساتها العدوانية بحق الشعب الفلسطيني في كافة ربوع الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تضمنت حملات اعتقال وعمليات دهم وتفتيش للمنازل واعتداء على المواطنين.



ففي محافظات الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين من محافظة جنين (شمال الضفة)، و5 من مدينة الخليل (جنوب الضفة)، و3 من بيت لحم (جنوب)، و3 آخرين من أريحا (شمال غرب)، بالإضافة إلى اعتقال شاب من مدينة طوباس (شمال شرق الضفة) وآخر من القدس، إضافة إلى الأسير إسماعيل عفانة، الذي أعادت اعتقاله لحظة الإفراج عنه بعد أن أمضى (18 عاما) في الأسر، حسبما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات دهم وتفتيش طالت أحياء مختلفة بمدينة الخليل وعدة بلدات وقرى جنوب غرب المحافظة، فيما تم إغلاق مدخل مخيم العروب شمالا، كما نصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة إذنا غرب الخليل، وأغلقت مدخل مخيم العروب أمام حركة المواطنين ومركباتهم.



ونقلت الوكالة عن رئيس نادي الأسير قدورة فارس، قوله: إن جيش الاحتلال يعتزم إنشاء 4 معتقلات جديدة لاستيعاب ما يزيد على 4 آلاف أسير، موضحا أن إدارة سجون الاحتلال أبلغت أكثر من معتقل أنها بصدد تقليص الموازنات الخاصة بالأسرى لبناء هذه المعتقلات.



وحذر فارس من أن تقليص موازنات السجون سينعكس على علاج وطعام الأسرى وظروف اعتقالهم لصالح بناء معتقلات جديدة، مطالبا بمقاطعة محاكم الاحتلال، ومشددا على أن إسرائيل تخالف كافة المواثيق والقوانين الدولية التي تضع شروطا خاصة للأسرى.



وعلى الصعيد ذاته، قال القائم بأعمال ممثل مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس توماس نيكلسون: "إن الاتحاد يشعر بالقلق إزاء هذه التطورات"، داعيا الجهات المسئولة على أرض الواقع أن تتحلى بالهدوء وضبط النفس من أجل منع أي تصعيد.



وأكد توماس أن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن القدس لم يتغير، وأنه لا بد من الوفاء بالتطلعات المشروعة للطرفين، والتوصل إلى حل من خلال المفاوضات لحل وضع القدس بوصفها عاصمة الدولتين في المستقبل.