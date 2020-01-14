إليسا تهدد الحكومة اللبنانية بالثورة مجددًا

هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا، الحكومة اللبنانية بسبب الأوضاع السيئة في لبنان، ووجهت رسالة شديدة اللهجة عبر حسابها الشخصي.



وقالت "إليسا" عبر "تويتر": "عملنا ثورة وسكّرنا الطرقات قلتو عم تعطلو الشغل.. طلعنا من الطرقات تا نشوف شو رح تعملو، ما عملتو شي! صار إلنا شهر ناطرين تشكلو حكومة والدولار دوبل ومصريات الناس مش معًا! بتسمحولنا نرجع نثور أو رح نزعجكن".



وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، تقدم باستقالته للرئيس اللبناني ميشال عون يوم الثلاثاء الماضي، من أجل حقن الدماء في الشارع اللبناني بعد حدوث اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي التظاهرات اللبنانية.