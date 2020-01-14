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مستشار بأكاديمية ناصر: «قادر 2020» ردع للأعداء وطمأنة للمصريين

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:15 ص
اللواء محمود خلف،
اللواء محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية
ياسمين عباس
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قال اللواء محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن مناورة "قادر 2020" تتم في إطار الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد القتالي والكفاءة القتالية للقوات المسلحة المصرية في الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة شرقًا غربًا شمالًا جنوبًا.

وأضاف محمود خلف، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TeN"، أن "قادر 2020" توجه ثلاث رسائل، الأولى موجهة للشعب المصري لطمأنتهم بأن القوات المسلحة على درجة عالية من الاستعداد القتالي.

وأكد مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن الرسالة الثانية موجهة لكل من يفكر المساس بالأمن القومي المصري برًا وبحرًا وجوًا، أما الرسالة الثالثة مُفادها بأن مصر تستعرض قوتها وتؤكد أنها دولة سلام لا تُعادي أحد ولكن تحافظ على أمنها القومي.

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