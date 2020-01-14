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الصحة

10 نصائح للحامل أثناء السفر بالطائرة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:14 ص
الحمل
الحمل
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إذا كان الحمل طبيعيًا أو صحيًا وموعد الولادة لايزال بعيدًا ستوافق الطبيبة غالبًا على سفرك بالطائرة، وفي أحوال الحمل الصحي لا يعترض الأطباء عادة على ركوب الطائرة في معظم أشهر الحمل.

لكن، يُعتقد أن أفضل وقت للحامل للسفر الجوي خلال الثلث الثاني من الحمل، عندما تقل أعراض غثيان الصباح ويكون تمدد البطن لم يبلغ درجة كبيرة، ولا تسمح كثير من شركات الطيران للحوامل بالسفر بعد الأسبوع الـ 36.

لكن في حالة الحمل بتوأم تكون درجة الدوخة كبيرة، والخوف من مضاعفات قد تحدث للمشيمة أو تطور الظروف نحو ولادة مبكرة؛ لذلك يُنصح بعدم السفر بالطائرة في هذه الحالة.

وسواء كان السفر بالبر أو البحر أو الجو عليك مراعاة النصائح التالية:

1- زيارة الطبيبة للفحص قبل السفر، والتأكد من عدم وجود اعتراض.
2- شراء تأمين صحي مناسب.
3- أخذ نسخ من كل التقارير الطبية الخاصة بالحمل ونتائج فحص الموجات الصوتية (ألتراساوند).
4- التأكد من اصطحاب كل الأدوية وفيتامينات الحمل.
5- وجود رقم هاتف الطبيبة معك، فقد تحتاجين الاتصال بها، كما عليك التأكد من أن من يسافر معك لديه القدرة على الاتصال بالطبيبة.
6- أثناء الانتظار في المطار عليك بالمشي، وخلال ركوب الطائرة ينبغي أن تمشي كل ساعة لتحريك الدورة الدموية وتفادي الجلطات.
7- لا لحمل أية حقائب ثقيلة، لكن يمكنك جرّها.
8- اشربي الماء، وخاصة على متن الطائرة لأن الهواء الداخلي لها يزيد الجفاف.
9- اصطحبي معك وجباتك الخفيفة الصحية؛ لأن وجبات الطائرة غنية بالملح والسكر، كما أن عليك تناول الطعام بوتيرة تختلف عن مواعيد تقديم الطعام في الطائرة.
10- إذا شعرت بانقباض وتقلّص في البطن أخبري طاقم الطائرة.

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