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الرئيس الجزائرى يقبل دعوة «ميركل» للمشاركة فى مؤتمر برلين حول ليبيا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:01 ص
عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
وكالات
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كشفت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون، قبل دعوة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع عقدها في 19 يناير الجاري ببرلين.

وقالت الرئاسة في بيان لها، إن «تبون»، تلقى مساء الإثنين مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية، تناولت الوضع في ليبيا.

وأوضح البيان أن «ميركل» وجهت دعوة لرئيس الجمهورية للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا، وأن تبون قبل الدعوة.

كان «تبون» و«ميركل» تحدثا هاتفيا الأسبوع الماضي وناقشا الوضع في ليبيا وآفاق إحلال السلام، وفقا لبيان الرئاسة الجزائرية.

وكشف ذات المصدر أن تبون وميركل، طالبا بـ«التعجيل في إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، والوقف الفوري للنزاع المسلح ووضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية في هذا البلد».

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