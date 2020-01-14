دراسة توضح دور «الحشيش» فى علاج التوتر والقلق

وجد عدد من الباحثون من جامعة «فاندربيلت» أن الحشيش يمكن أن يساعد فى القضاء على التوتر والقلق، وفقًا لما ذكره موقع «ديلى ميل» البريطاني.



وتشير دراسة حديثة إلى أن «الحشيش» يمكن أن تبقيك هادئًا، حيث اكتشف العلماء قدرة القنب في القضاء على الاضطرابات الناجمة عن التوتر والقلق.



ووفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، فقد تمت الموافقة على استخدام الماريجوانا للاستخدام الطبي في حالات معينة.



وعلى الرغم من أن العديد من المستخدمين أقسموا بتأثيرات الماريجوانا المهدئة؛ إلا أن الأبحاث الجديدة تهدف إلى مساعدة الدواء في الحصول على الختم الرسمي للموافقة على علاج الحالات الإضافية.



وأكد العلماء أن المركبات الموجودة في الحشيش قد تعمل على الدماغ لتحقيق فوائد أخرى، على الرغم من الدراسات التي تشير إلى هذه الروابط.



وقال الدكتور ساشين باتل، مؤلف مشارك في الدراسة ومدير قسم الطب النفسي العام في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، إن الدائرة بين اللوزة والقشرة الأمامية أقوى في الأفراد الذين يعانون من أنواع معينة من اضطرابات القلق.