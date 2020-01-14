حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 14 يناير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: انتقال القمر إلى البيت الثاني بيت المال بالنسبة إلى برجك يحمسك على بدء مشاريع جديدة؛ لذلك جهز الملفات والمعطيات للدرس الشامل لتبدأ بتنفيذ المشاريع وورش العمل المقرّرة.



عاطفيًا: اهتمامك ببعض التفاصيل المهمة يدفع الشريك إلى منحك مزيدًا من الثقة وحرية التحرك.



صحيًا: لا تتهاون في بعض الأمور التي قد تشكل خطرًا على صحتك في المستقبل.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.