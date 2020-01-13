أديب ساخرًا من مستشار أردوغان: «باشا مش هنحارب.. هاتوا بوسة»

علق الإعلامي عمرو أديب، على مقال ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي، الأخير الذي يدعو فيه للتعاون بين مصر وتركيا، قائلًا: «الأتراك بيجروا ناعم جدا معانا، ناقص يقولوا هاتوا بوسة».



وأضاف أديب خلال تقديم برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «واصلين لهذه المرحلة، متفهمش فيه ايه، بعد ما كان بيقول هنولع فيكم، دلوقتي بيقول الوجود التركي في ليبيا بالتأكيد ليس من أجل الحرب، وقال إن أسباب التعاون مع مصر أكبر من أسباب الحرب والعداء».



وسخر أديب، من تصريحات أقطاي، قائلًا: «بيقول مش جايين نحارب يا باشا، بيقول نحن الأتراك يحب المواطن المصري، نحب الرئيس السيسي».



وأضاف أديب: «أنا مش عارف إيه اللي بينا بيتكلم عن علاقة غرامية بين المصريين والأتراك، واحنا اللي بينا ميزدش عن إننا كنا بنروح ميدان تقسيم وناكل شاورمة، وشوية مسلسلات ومهند والكلام الفارغ، هو ده الشئ العظيم اللي بيننا وبين الأتراك».