إيناس عبد الدايم: وضعنا خطط لتفعيل أنشطة الثقافة المصرية داخل إفريقيا

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الوزارة تعمل هذا العام بأجندة قوية جدًا، على محورين، داخلي وخارجي، وتسعى لتقديم أنشطة كثيرة تخص القارة الإفريقية بمشاركة أفارقة من خلال مهرجانات ومعارض وندوات.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "المشاركات أو التبادل الثقافي له مقومات معينة، نفتقده في إفريقيا، لأن بعض الدول لا توجد إمكانيات كاملة لتحقيق هذا التبادل، لكن حاولنا غيجاد حلول، ونحتاج للتمثيل والتفعيل والتواجد".



وأردفت: "غيرنا في خططنا وتواجدنا في 22 فعالية خارج مصر وفي دول إفريقيا من خلال معرض الكتاب، ومشاركات فنية".



ولفتت إلى أنهم تم توقيع بروتوكولات وخطط مشتركة، وبدأت الوزارة بتفعيل بروتوكولات كثيرة، موضحة أن من أهم البروتوكولات هو توقيع بروتوكول مع روسيا، مردفة:"الرئيس أعلن 2020 عام مصر - روسيا، اشتغلنا عليه بشكل كبير وسعادة، لأننا نعلم قوة الثقافة الروسية وقوة الفن الروسي، وهناك تنسيق مع الخارجية والجانب الروسي".



وأشارت إلى أن وزير الثقافة الروسي سيحضر في فبراير لتفعيل البروتوكول.