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الجفري: الجندي المصري ليس عدوانيًا بطبعه

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:31 م
الجفري
الجفري
محمود عرفات
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قال الداعية الحبيب علي الجفري، رئيس مجلس أمناء مركز طابة للاستشارات، إن أكثر ما آلامه من التشكيك في حديث "الجند الغربي" الوارد في جند مصر هو أن من شككوا في هذا الحديث هم مصريون.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الذين قالوا إنه لم يكن هناك جيش لمصر بالمعنى المعروف حاليا وقت أن قيل هذا الحديث، فهذا يعني أنه لم يكن هناك جيش في العالم بعد.

وأضاف، أن الحديث لم يقصد جيشا قائما آنذاك، لكن كان يقصد معنى الجندية نفسها، موضحا أن الفارق بين الجندي المصري وغيره أنه ليس عدوانيا بطبعه وتظهر سماته المصرية في استقامته وهمته وفدائه.

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