الإهمال يطيح بمدير مستشفى «الزقازيق العام»

قرر الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة في الشرقية، إعفاء مدير مستشفى الزقازيق العام من منصبه، وتكليف الدكتور صبحي الخوانكي من الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية للقيام بتسيير أعمال مدير المستشفى، وذلك لوجود بعض السلبيات.



وتمَّ تكليف «الخوانكي» بمباشرة الأعمال بالمستشفى والعمل على تلافي السلبيات الموجودة.



كما قرر وكيل الوزارة استمرار عمل اللجان المشكلة من المديرية لمدة أسبوع لتلافي جميع السلبيات في المستشفى، موضحًا أنه سيرافق اللجان في المرور على جميع المستشفيات؛ لحصر جميع السلبيات والإيجابيات ومحاسبة المقصرين.

