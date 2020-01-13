عاصي الحلاني يحيي حفلا في «ستي ووك».. 17 يناير

يستعد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، لإحياء حفل غنائي كبير، يوم 17 يناير الجاري في "دبي ستي ووك".



ويشارك عاصي الحلاني خلال الحفل متسابقين "ذا فويس"، والذين تأهلوا للمرحلة النهائية في الموسم الخامس.



وكانت الفنانة الإماراتية أحلام والفنان اللبناني راغب علامة، والفنان محمد حماقي، والفنانة المغربية سميرة سعيد، قدموا حفلات متتالية من يوم 8 يناير إلى 11 يناير بمشاركة متسابقين الموسم الأخير من البرنامج.



يذكر أن الموسم الأخير من البرنامج شهد تتويج المتسابق التونسي مهدي العياشي، من فريق الفنان اللبناني راغب علامة بلقب البرنامج.

كان عاصي الحلاني، تخلى عن مقعده في "ذا فويس"، وشارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج "ذا فويس كيدز"، إلى جانب الفنان محمد حماقي، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم.