حجز دعوى إحالة مقتحمي نادى المحامين بأبوزعبل للاحتياط

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى يطالب فيها بإحالة الضباط المقتحمين لنادى المحامين بأبوزعبل للاحتياط لإيداع التقرير.



وذكرت الدعوى أن أحد الضباط المنسوبين لمديرية أمن القليوبية قام باقتحام نادى المحامين بأبوزعبل، وإهانة المحامين بداخله واكتفت وزارة الداخلية، بخصم أسبوع من راتبه.



تضمنت الدعوى أن الخصم من راتبه ليس إجراء رادعا بل الإحالة للاحتياط؛ لأنه تسبب في إهانة جناح من جناحي العدالة.