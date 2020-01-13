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4 عادات للأزواج للتمتع بصحة جيدة

الإثنين 13/يناير/2020 - 07:01 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
إسلام جمال
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بدأ العام الجديد، ووضع البعض الخطط للسنة الجديدة سواء في الحياة الاجتماعية أو المهنية أو العاطفية أيضًا، ويمكن أن يكون لشريكك تأثير كبير على نجاح أهدافك خلال هذا العام.

فلقد وجدت الدراسات التي أجريت على برامج اللياقة البدنية أن الأشخاص المتزوجون أكثر ميلًا للالتزام بالبرنامج لفترة أطول سواء بالنظام الغذائي أو ممارسة الرياضة.

وقدم موقع «healthination» الطب، عدد من النصائح للأزواج، من أجل التمتع بصحة جيدة خلال هذا العام.

- تناول وجبات الطعام معًا على طاولة الطعام.
إذا كنت مثل العديد من الأزواج في هذه الأيام، فقد تكون عادة تناول العشاء على الأريكة أثناء مشاهدة التلفزيون، أو حتى على سريرك أثناء مشاهدة فيلمًا ما، فوفقًا لأخر الأبحاث فهذا يمكن أن يؤدي إلى مضغ الطعام والإفراط في تناول الطعام، مما يعود عليك بالضرر من خلال الإصابة بالسمنة وأمراض مثل السكرى والضغط.

ونصح الخبراء، بضرورة تناول الطعام على الطاولة مع شريك الحياة، فهذا يعزز العلاقة بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه من الأمور الصحية أيضًا.

- ممارسة التمارين الرياضية معًا.
أكد الباحثون، أن ممارسة التمارين الرياضة مع شريك الحياة، يساعد بشكل كبير في التخلص من الدهون مقارنة مع الممارسة بشكل منفرد.

- الابتعاد عن الصودا والوجبات السريعة
لا بأس أن تتعامل مع صودا عرضية، مثل تناول الطعام في الخارج أو في المناسبات الخاصة، ومع ذلك، فإن الاحتفاظ بثلاجة مملوءة بالكولا يزيد من فرص الإصابة بالسمنة والسكري.

وقد يكون من الصعب التخلي عن الصودا بمفردك؛ لذا فدور شريك الحياة يأتي من خلال استبدالها بالمشروبات الصحية.

- المواظبة على ممارسة العلاقة الحميمة
أكد الباحثون، أن ممارسة العلاقة الحميمة بشكل منتظم، يساعد في توطيد العلاقة بين الزوجين، بل من الأمور الصحية أيضًا سواء للمخ أو للجسد ككل.

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