الإثنين 13 يناير 2020 الموافق 18 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الأكاديمية العربية» تنظم منتدى فرص الاستثمار فى التجارة الدولية بالدول الإفريقية

الأحد 12/يناير/2020 - 10:50 م
الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
حسن كامل
طباعة
نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأحد، فعاليات منتدى كبير مديري التنمية بالقارة الإفريقية حول فرص الاستثمار في التجارة الدولية والنقل بالدول الأفريقية، بمشاركة عدد كبير من متخذي القرار في قطاع النقل والموانيء واللوجيستيات من دول "نيجيريا، زيمبابوي، غينيا، توجو، جنوب السودان، أنجولا، مالى، بوركينا فاسو، كوموروس، إسواتينى، ليسوتو، موزمبيق، مدغشقر، السودان، تشاد، موريتانيا، مالاوي، سيشل".

وشهد المنتدى حضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، والدكتورالسنوسي بلبع نائب رئيس الأكاديمية للشئون الإفريقية والآسيوية، والدكتورة ساندرا حداد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية النقل الدولي واللوجستيات.

يأتي ذلك في إطار دور الأكاديمية كأحد بيوت الخبرة المتخصصة في قطاع النقل البحري والذراع الفني لجامعة الدول العربية، في إقامة مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك مع دول القارة الإفريقية.

وحرص الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية على الترحيب بالمشاركين، وقال: "نسعد دائما باستضافة أشقائنا الأفارقة كما تحرص مصر دائما على دفع عجلة التنمية في القارة الإفريقية من منطلق ترسيخ هويتها وانتمائها للقارة السمراء".

وألقى الدكتور السنوسى بلبع كلمة رحب فيها بالوفود الإفريقية المشاركة، وقال: إن دور الأكاديمية في أفريقيا يعود إلى نحو 48 عاما، وينبع ذلك من إيمانها بالأهمية الإستراتيجية لدول إفريقيا والعالم العربي.

وأضاف: أن الكثير من الشباب الإفريقي تخرج من الأكاديمية وكثير منهم الآن يشغلون مناصب رائدة في صناعة النقل البحري ‏والمجالات ذات الصلة في بلدانهم الأصلية.

وأوضح أن ورشة العمل التى تتخلل المنتدى تمثل الخطوة الثانية على نفس المسار الذي ‏بدأ في مايو 2016، عندما تعاونت الأكاديمية العربية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للجمع بين ممثلين من ‏دول إفريقيا في مكان واحد لتبادل الأفكار والخبرات في مجال تطوير الموانئ‎.‎

وقال"بلبع"، إن ورشة العمل تهتم بموضوع فرص الاستثمار في التجارة الدولية والنقل في الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية منذ تأسيسها عام ١٩٧٢ وهي تهتم بقدر كبير بقضية التنمية المستدامة بإفريقيا، فعلى سبيل المثال فإن الأكاديمية كانت مسئولة مسئولية كاملة عن إنشاء 3 مشاريع رئيسية، وهم:
١) أكاديمية العلوم والتكنولوجيا بالكوت ديفوار (١٩٨٠-١٩٨٣).
٢) كلية الملاحة بنيجيريا (١٩٨٣-١٩٨٦).
٣) الأكاديمية البحرية الاقليمية بغانا (١٩٨٤).

وأوضح أنه خلال الـ8 أعوام الماضية قامت الأكاديمية بتوفير للطلبة الأفارقة من دول "نيجيريا، جيبوتى، كينيا، السودان"، أكثر من ١٣٣٨ فرصة تعليم وتدريب في مجال النقل البحري والدولي والهندسة، بالإضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الأكاديمية وعدد من المنظمات الإفريقية بكينيا ونيجيريا وجيبوتى.

وفي الختام قامت الوفود الإفريقية بزيارة مجمع المحاكيات المتكامل ومركز القبة السماوية ومعهد السلامة البحرية بمقر الاكاديمية بأبي قير.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

انتحرت في الميكروباص.. فتاة تقطع شرايين يديها بالتبين

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك: لن نلعب فى قطر.. والقرار بيد القيادة السياسية

منذ حوالي 4 ساعات

الباز يكشف: هل تتأثر مصر بإنشاء خط الغاز «إيست ميد»؟

منذ حوالي 8 ساعات

«عقار مسرطن».. شركة أمريكية تسحب «نيزاتيدين» من الصيدليات

الصور

image description

ليلي علوى ومريم أمين وداليا البحيري في عزاء والد إيهاب توفيق

image description

إيهاب توفيق يتلقى عزاء والده.. و«الجسمي» أول الحاضرين

image description

انهيار "الكينج" محمد منير في جنازة ابن عمه ومدير أعماله

image description

صور امتحانات طلاب الثانوية العامة

image description

أصالة تتألق فى حفل لصالح مرضى السرطان (صور)

الأكثر قراءة

بعد ظهور أدلة جديدة.. القبض على زوج نانسى عجرم

«هددها بفيديو جنسي».. فتاة تمزق جارها بـ30 طعنة في الجيزة

الزمالك: لن نلعب فى قطر.. والقرار بيد القيادة السياسية

الباز: مصر جاهزة لتلبية نداء الليبيين بالتدخل لحماية أرضهم

انفوجرافيك

image description

معرض القاهرة الدولى فى أرقام (إنفوجراف)

image description

مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 (إنفوجراف)

image description

أهم 10 بنود فى قانون رعاية المريض النفسى (إنفوجراف)

image description

«DNA» كلمة السر فى كشف لغز الجريمة (إنفوجراف)

أيام زمان

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

«محمد رمضان زمانه».. كيف أنهت أغنية «لولاكي» شهرة مطربها؟

قرآن سناء جميل.. قصة مسيحية تعشق هؤلاء المشايخ

لأسباب غريبة.. توءم زبيدة ثروت ابتعدت عن السينما

نجم الساعة

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

الصحة

4 أمراض شائعة عن نقص فيتامين B12

اكتشاف بكتيريا تساعد على التخلص من الضغط النفسي

%8 من الوفيات بسبب الكحوليات

الكشف عن علاج ثوري لمرض انتفاخ الرئة الحاد

الرئيس نيوز

رئيس الوزراء اليابانى بالزى السعودى فى خيمة مع الأمير محمد بن سلمان

رئيس النواب الليبي: السراج سقط أخلاقيا ووطنيا بجر الاستعمار لبلده

إثيوبيا تطلب من جنوب أفريقيا التوسط في أزمة سد النهضة مع مصر

عقيلة صالح: السيسى يساند ليبيا لتصل لبر الأمان

منوعات

الخميس.. حفل توقيع «ريحة الحبايب» بنقابة الصحفيين

طريقة جديدة لإنقاذ الملابس بعد انكماشها

ملياردير ياباني يقدم عرضًا خياليًا لـ«السناجل»

انقراض أكبر أسماك المياه العذبة (فيديو)

كشكول

استجابة لــ"كشكول".. التعليم تحدد 3 مقرات للاختبارات النفسية للمعلمين

بروفسيور أمريكي يقود فريق جراحي بالمستشفى الجامعي بطنطا

أستاذ جامعي: "٣٦٥ صحة" خطوة طال انتظارها ولا تحتاج تكاليف كثيرة

شاهد.. طالب "بطانية حلوان": الجو في الجامعة برد جدا ومكنتش قاصد اتصور

إسلام سياسي

"الأوقاف" تعلن مشاركة دولية غير مسبوقة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الأزهر يواجه الإشاعات الكاذبة في جناحه بمعرض الكتاب

"البحوث الإسلامية" يوجه قافلة توعوية شاملة إلى قرى ومدن جنوب سيناء

مقتل 5 أشخاص على يد متطرفين بنيجيريا

مقالات الرأي
ماجد حبته
اعتقال سفير!
عمرو خالد
كيف تستغفر الله بطريقة روحية وفعالة؟
د. منى حلمى
إيميل أزرق بطعم الملح والحكمة والحنين يرسله لى «البحر» كل شتاء
مؤمن المحمدي
مالناش دعوة يا موهيى
المزيد

الثقافة

الأحد.. مناقشة «أمريكا وثورة 19» و«مذكرات النفي» بمكتبة مصر العامة

ملتقى متنوع بثقافة ديروط بأسيوط

«الجيش والشعب إيد واحدة» في دار الكتب بطنطا

«بيتر والذئب» على المسرح الكبير بدار الأوبرا.. الأحد

صفحتنا ع الفيس بوك