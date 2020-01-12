«الأكاديمية العربية» تنظم منتدى فرص الاستثمار فى التجارة الدولية بالدول الإفريقية

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأحد، فعاليات منتدى كبير مديري التنمية بالقارة الإفريقية حول فرص الاستثمار في التجارة الدولية والنقل بالدول الأفريقية، بمشاركة عدد كبير من متخذي القرار في قطاع النقل والموانيء واللوجيستيات من دول "نيجيريا، زيمبابوي، غينيا، توجو، جنوب السودان، أنجولا، مالى، بوركينا فاسو، كوموروس، إسواتينى، ليسوتو، موزمبيق، مدغشقر، السودان، تشاد، موريتانيا، مالاوي، سيشل".



وشهد المنتدى حضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، والدكتورالسنوسي بلبع نائب رئيس الأكاديمية للشئون الإفريقية والآسيوية، والدكتورة ساندرا حداد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية النقل الدولي واللوجستيات.



يأتي ذلك في إطار دور الأكاديمية كأحد بيوت الخبرة المتخصصة في قطاع النقل البحري والذراع الفني لجامعة الدول العربية، في إقامة مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك مع دول القارة الإفريقية.



وحرص الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية على الترحيب بالمشاركين، وقال: "نسعد دائما باستضافة أشقائنا الأفارقة كما تحرص مصر دائما على دفع عجلة التنمية في القارة الإفريقية من منطلق ترسيخ هويتها وانتمائها للقارة السمراء".



وألقى الدكتور السنوسى بلبع كلمة رحب فيها بالوفود الإفريقية المشاركة، وقال: إن دور الأكاديمية في أفريقيا يعود إلى نحو 48 عاما، وينبع ذلك من إيمانها بالأهمية الإستراتيجية لدول إفريقيا والعالم العربي.



وأضاف: أن الكثير من الشباب الإفريقي تخرج من الأكاديمية وكثير منهم الآن يشغلون مناصب رائدة في صناعة النقل البحري ‏والمجالات ذات الصلة في بلدانهم الأصلية.



وأوضح أن ورشة العمل التى تتخلل المنتدى تمثل الخطوة الثانية على نفس المسار الذي ‏بدأ في مايو 2016، عندما تعاونت الأكاديمية العربية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للجمع بين ممثلين من ‏دول إفريقيا في مكان واحد لتبادل الأفكار والخبرات في مجال تطوير الموانئ‎.‎



وقال"بلبع"، إن ورشة العمل تهتم بموضوع فرص الاستثمار في التجارة الدولية والنقل في الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية منذ تأسيسها عام ١٩٧٢ وهي تهتم بقدر كبير بقضية التنمية المستدامة بإفريقيا، فعلى سبيل المثال فإن الأكاديمية كانت مسئولة مسئولية كاملة عن إنشاء 3 مشاريع رئيسية، وهم:

١) أكاديمية العلوم والتكنولوجيا بالكوت ديفوار (١٩٨٠-١٩٨٣).

٢) كلية الملاحة بنيجيريا (١٩٨٣-١٩٨٦).

٣) الأكاديمية البحرية الاقليمية بغانا (١٩٨٤).



وأوضح أنه خلال الـ8 أعوام الماضية قامت الأكاديمية بتوفير للطلبة الأفارقة من دول "نيجيريا، جيبوتى، كينيا، السودان"، أكثر من ١٣٣٨ فرصة تعليم وتدريب في مجال النقل البحري والدولي والهندسة، بالإضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الأكاديمية وعدد من المنظمات الإفريقية بكينيا ونيجيريا وجيبوتى.



وفي الختام قامت الوفود الإفريقية بزيارة مجمع المحاكيات المتكامل ومركز القبة السماوية ومعهد السلامة البحرية بمقر الاكاديمية بأبي قير.