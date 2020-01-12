ملتقى متنوع بثقافة ديروط بأسيوط

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بفرع ثقافة أسيوط، حيث قدم قصر ثقافة ديروط لقاءً ثقافيًا شارك فيه لفيف من المبدعين والأدباء والشعراء والمواهب الشابة المتميزة.



بدأت الفعاليات بالسلام الوطني أعقبها كلمة ترحيبية من مدير القصر، الذي أكد أن المصريين نسيج واحد ولا يمكن اختراقه وأكد أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد هو ترسيخ ثقافة الانتماء للوطن بين جموع المصريين.



كما تم الاستماع إلى العديد من القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية من المواهب الأدبية الشابة، وفقرات غنائية من المواهب صفية عابدين ومعتصم ياسين ومحمود أبو عامر ومحمد عاطف والأطفال مريم ومنة ورحمة الذين قدموا مجموعة من المقطتفات الغنائية في حب مصر، بحضور المخرج عماد جمال، منى الريس، تغريد الغزاوي والدكتورة هند مكرم، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بأسيوط.