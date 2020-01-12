عبدالعال: الأحلام العثمانية فشلت.. ومصر عصية عليهم

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن مصر هي من أفشلت المشروع الإخواني ومشروع تقسيم المنطقة، وبالتالي القاهرة أصبحت عصية على تمرير أي مشروعات من خلالها، ومن هنا لجأت القوى الإرهابية إلى المفاصل الضعيفة في المنطقة، وخاصة ليبيا بعد انهيار نظامها في أعقاب 2011، بإرسال المرتزقة والإرهابيين لإعادة استنساخ المشروع الإخواني فى ليبيا، موجهًا التحية للجيش الوطني الليبي ودوره في التصدي لهذا المشروع.



وأوضح علي عبدالعال، خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المُذاع على فضائية "ON E"، أن هناك قوى تريد إعادة الأحلام العثمانية مرة أخرى على الحدود المصرية الغربية في ليبيا، وهذا المشروع في طريقه للفشل، واتضح أمره وأهدافه الخبيثة، مؤكدًا أن مصر تدعم أشقاءها الليبيين لاسترداد دولتهم مؤسساتهم وتعود ليبيا قوية.