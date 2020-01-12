عقيلة صالح: السراج سقط أخلاقيًا ووطنيًا بجر الاستعمار إلى ليبيا

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن الاتفاق السياسي بين أردوغان والسراج مؤامرة على الشعب الليبي لصالح الإخوان بعد فشلهم في الانتخابات.



وأضاف المستشار عقيلة صالح، خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المُذاع على فضائية "ON E"، أن حكومة السراج لا وجود لها في ليبيا، حيث لم تؤدي اليمين الدستورية ومدتها القانونية انتهت.



وأوضح أن السراج يتخذ القرارات منفردة والميلشيات تسيطر عليه، وليس هو الذى يسيطر عليها، مشيرًا إلى أن السراج يجر الاستعمار إلى بلده، ويجب أن يرحل عن الساحة الليبية، مستطردًا: "لقد سقط أخلاقيًا ووطنيًا ودستوريًا، ويجب العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الليبيين".



وفي تقييمه للموقف العربي والدولي، قال، إن الموقف العربي ضعيف كالعادة، ولكن هناك موقف قوي من قبل مصر والمملكة العربية السعودية، والإمارات، ووقفوا في العلن دفاعًا عن ليبيا كوطن، لكن هناك بعض الدول لا حول لها ولا قوة.



وفيما يتعلق بالموقف الدولي، قال إن المصالح تتعارض وتتصادم، ولكن يبدو أن الصورة بدت أكثر وضوحًا أمام العالم الخارجي.