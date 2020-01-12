عبدالعال: اتفاق أردوغان والسراج ولد معدوم الأثر

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الشعب المصرى بكل فئاته متضامن مع الشعب الليبي في معركته وتحرير أرضه من الإرهاب، لتعود ليبيا الشقيقة حرة قوية وسند لأشقائها العرب، بما تشكله هذه الدولة الشقيقة من عمق استراتيجي للأمن القومي المصري.



وأوضح علي عبدالعال، خلال حواره مع خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم"، والمُذاع على فضائية "ON E"، أن اتفاق أردوغان والسراج، ولد معدوم الأثر، حيث يتعارض مع المادة 8 من اتفاق الصخيرات.