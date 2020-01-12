الجزائر ترحب بوقف إطلاق النار فى ليبيا

رحبت الجزائر، اليوم الأحد، بوقف إطلاق النار في ليبيا، داعية كافة الأطراف الليبية إلى الالتزام بها والعودة سريعا إلى مسار الحوار الوطني الشامل.



وذكرت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية- في بيان اليوم الأحد- "ترحب الجزائر بوقف إطلاق النار في ليبيا وتدعو كافة المكونات الليبية ومختلف الأطراف إلى الالتزام به والعودة السريعة إلى مسار الحوار الوطني الشامل، من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي يراعي المصلحة العليا لليبيا وشعبها الشقيق".



وذكرت الجزائر بموقفها الثابت الداعي إلى ضرورة تسوية سياسية سلمية عبر حوار ليبي- ليبي، كما جددت دعوتها لجميع الأطراف لتغليب الحكمة ولغة الحوار من أجل إخراج هذا البلد الشقيق والجار من الأزمة التي يعاني منها، والتي ما فتئت تهدد الاستقرار في دول الجوار وفي المنطقة برمتها.



وأكدت الجزائر أنها ستواصل جهودها للوصول إلى حل سياسي سلمي يضمن وحدة الشعب الليبي وسيادته في كنف الأمن والاستقرار بعيدا عن أي تدخل أجنبي، الذي لم يزد الوضع إلا تأزما، بالإضافة إلى تعقيد لفرص التسوية عن طريق الحوار.



وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي أعلنا وقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من اليوم الأحد.