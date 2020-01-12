السراج يلتقي أردوغان في تركيا اليوم

يزور رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج، اليوم الأحد، تركيا حيث سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمناقشة عدد من الأمور وفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية محلية.



يأتي هذا في ظل توتر الأوضاع في ليبيا عقب دعم انقرة لحكومة الوفاق وارسال قوات تركية للقتال بجانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي تحت قيادة المشير حفتر.



يذكر أنّ السراج زار تركيا في شهر نوفمبر الماضي، حيث وقع مع أردوغان اتفاقيتين، الأولى أمنية تقدم أنقرة بموجبها مساعدات عسكرية إلى حكومة الوفاق، والثانية تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، اعتبرتها العديد من الدول انتهاكا للقانون الدولي.