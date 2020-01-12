تامر حسنى يرفع شعار كامل العدد بحفل السعودية.. صور

أحيا المطرب تامر حسني، مساء أمس السبت، حفلًا غنائيًا ضخمًا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري ضخم تخطى الآلاف.



وقدم تامر حسني خلال الحفل عدد كبير من أغنياته الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور، ومنها: "عيش بشوقك" و"كفاياك أعذار"، و"يانا يا ما فيش"، و"يا بنت الآيه"، و"أكتر حاجة"، و"حلم سنين" وغيرها.



وشهد الحفل أضخم فقرة "فاير وركس" بقيادة الفنان أحمد عصام، السعودية، حيث قدم العديد من الألعاب النارية خلال الأغاني التي قدمها تامر حسني خلال الحفل، فضلًا عن المؤثرات البصرية والضوئية، وذلك بمساعدة فريقه وعلى رأسهم شقيقه المهندس محمد عصام.



وكان تامر حسني قد أحيا مساء يوم الخميس الماضي حفلًا غنائيًا ضخمًا، بمركز المؤتمرات بدولة الكويت وسط تواجد جماهيري ضخم.



ويعود النجم تامر حسني إلى القاهرة الأيام المقبلة لاستئناف تصوير فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا"، حيث يستكمل تصوير مشاهده الداخلية والتي تجمعه بالفنانة حلا شيحة، وسوسن بدر، وتسافر أسرة العمل إلى احدى الدول مطلع شهر فبراير المقبل لتصوير المشاهد الخارجية هناك والفيلم من المنتظر طرحه في موسم الصيف المقبل.



وعلى جانب آخر استطاع فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائي، أن يتربع في المركز الأول بشباك التذاكر المصري منذ طرح الفيلم يوم 25 ديسمبر الماضي وحتى الآن، محققًا إيرادات وصلت لـ1044609 جنيهات، ليكون متصدرًا الإيرادات بلا منازع.



وتدور أحداث العمل حول سيف، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر.



فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، اخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوي، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرين، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.