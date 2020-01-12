خالد أبوبكر يكشف مواقف مشرفة للسلطان قابوس مع مصر.. فيديو

استعاد الإعلامي خالد أبوبكر، بعض من مواقف السلطان قابوس بن سعيد، مع مصر ووقوفها مع الشعب المصري بعد حرب أكتوبر.



وقال «أبوبكر»، خلال حلقة برنامج «كل يوم»، والمذاع عبر فضائية «on e»: «السلطان قابوس رفض قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد، وكانت عمان هي الدولة الوحيدة التي أبقت على علاقتها بمصر».



وأضاف: «في حرب أكتوبر أمر السلطان قابوس عن تكون ربع مرتبات الدولة كاملة تذهب لمصر، فكل مواطن ساهم ولو بجزء بسيط في الجهود العسكرية التي تمت في الحرب».



وأكد أن مجلس النواب المصري نكس أعلامه؛ حدادًا على رحيل السلطان قابوس، والأزهر معاه وكذلك الكنيسة.



وأوضح أن على كل مواطن عماني أن يفتخر بما حدث بعد وفاة السلطان قابوس، لأن القانون الأساسي يقتضي أن يتم تعيين سلطان جديد خلال 3 أيام، والأمر الثاني أنه إذا لم يتم اختيار خليفة تفتح وصية لسلطان قابوس المكتوبة بخط اليد، والتي يختار فيها السلطان القادم، لافتًا إلى أن الأسرة الحاكمة ومعها العديد من الشخصيات العامة اجتمعوا في مشهد مشرف لكل الأجيال القادمة، لأنهم تخلوا عن المبدأ الأول ولجئوا للحل الثاني؛ إيمانا منهم بالدور الذي قام به السلطان قابوس خلال الحكم.



وأكد أنه تم اختيار السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطانًا لسلطنة عمان، وفقًا لوصية السلطان الراحل قابوس بن سعيد.