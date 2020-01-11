أحمد موسى: الإخوان ساعدوا أثيوبيا على بناء سد النهضة

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم البدء في العمل على إنشاء سد النهضة في 2011 وليس 2014.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إثيوبيا استغلت وقت الفوضى عام 2011، من أجل البدء في تنفيذ وإنشاء السد، متابعا: "إثيوبيا تتعنت ولا ترغب في الالتزام بتعهداتها حول مفاوضات سد النهضة"، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يُسأل من الأساس عن إنشاء سد النهضة، ولكن يسأل عن من نشر حالة الفوضى في مصر، مشيرا إلى أن الإخوان ساعدوا إثيوبيا على بناء السد.

