برًا وجوًا وبحرًا.. بالأرقام الجيش المصري يتفوق على التركي (فيديو جراف)

صراع ضخم منذ سنوات عدة نشب بين مصر وتركيا، وصل إلى حد قطع العلاقات الرسمية والدبلوماسية بينهما، وتصاعد حدة التصريحات التركية بتهديد الأمن القومي المصري من الاتجاه الاستراتيجي الغربي في ليبيا، رغم تفوق الجيش المصري عسكريًا على نظيره التركي.



الأزمة تعمّقت خلال تلك الأيام، بسبب موافقة البرلمان التركي على طلب من قدمه رجب طيب أردوغان بإرسال قوات تركية إلى الأراضي الليبية، ولوحت بالتدخل العسكري على أرضها، إلا أن القيادة المصرية اعترضت على ذلك، وقررت تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع ليبيا لمنع تهريب سلاح أو تسلل أي عناصر إرهابية.



وتزامنت هذه التطورات مع قيام أمريكا بقتل القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليماني، الأمر دفع العالم إلى توقع قيام حرب عالمية ثالثة، وتصدر ذلك الهاشتاج مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين



لكن الغريب أن تركيا تلوح بدخول حرب عسكرية مع مصر، برغم تفوق الأخيرة عليها عسكريًا من النواحي كافة. «الدستور» ترصد في التقرير التالي بالأرقام تفوق الجيش المصري على نظيره التركي برًا وبحرًا وجوًا.



تُصنف مصر عسكريًا في المرتبة 12 في قائمة أقوى جيوش العالم من بين 137 دولة، واعتمد تصنيف القوة العسكرية العالمية على 55 عاملًا لتحديد درجة ما يسمى بـ"مؤشر القوة" لكل دولة.



بريًا، يتفوق الجيش المصري على التركي في العدد، فبحسب "جلوبال فاير باور"، الموقع العسكري المتخصص، يضم الجيش المصري 440 ألف جندي عامل جعله في المرتبة رقم 12 عالميًا، بينما يصل عدد الأفراد في الجيش التركي لـ 355 ألف عسكري أهلته ليكون في المرتبة 14 عالميًا.



المقاتلات البرية التي يمتلكها الجيش المصري أهلته ليكون في مرتبة أعلى من نظيره التركي على صعيد تلك المقاتلات الحربية، إذ يمتلك الجيش المصري 211 مقاتلة جعلته يكون في المرتبة 13 عالميًا من حيث عدد المقاتلات، التي يمتلك منها التركي 207 مقاتلة، جعلته في المرتبة 14 عالميًا.



وعلى صعيد الجو، حقق الجيش المصري تفوقًا على نظيره التركي أيضًا، لاسيما أنه احتل المرتبة التاسعة عالميًا في سلاح الجو، بواقع 1092 طائرة حربية متنوعة، وجاء الجيش التركي في المرتبة التالية له الـ10 عالميًا، بواقع 1000 طائرة حربية.



وكان الفارق ضخم بين الجيش المصري والتركي على صعيد عدد طائرات الهجوم الجوية، فاحتل سلاح الجو المصري المرتبة الـ8 عالميًا، لامتلاكه 340 طائرة هجومية، في تقدم واضح على نظيره التركي، الذي جاء في المرتبة الـ14 عالميًا بامتلاكه 207 طائرة هجومية.



وبحريًا، كان للجانب المصري تفوقًا أيضًا منقطع النظير، فالأسطول البحري المصري يضم نحو 320 قطعة بحرية صنفت كالآتي: «حاملتي طائرات و7 طرادات، و4 غواصات، إضافة إلى 50 سفينة دورية و9 فرقاطات»، فاحتلت به مصر المرتبة 6 عالميًا».



بينما تحتل تركيا المرتبة 12 عالميًا حيث تمتلك قرابة 194 قطعة بحرية منها 16 فرقاطة و10 طرادات و12 غواصة إضافة لـ34 سفينة دورية و11 سفينة متخصصة بالألغام.