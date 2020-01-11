مجلس الدفاع العمانى يدعو مجلس العائلة لتحديد السلطان الجديد

أعلن مجلس الدفاع العماني انعقاده في جلسة مفتوحة، ودعا مجلس العائلة للانعقاد لاختيار من يتولى الحكم خلفًا للسلطان قابوس بن سعيد.



وتوفي السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز 79 عاماً.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ديوان البلاط السلطاني أعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي بالقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوماً.