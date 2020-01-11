بفيلم كارتونى.. شاب يطلب الزواج من صديقته بطريقة مجنونة (فيديو)

أصبح طلب الزواج من شريك الحياة، من الأمور التي تحظى باهتمام الكثير من الشباب، حيث يسعى الشباب الى استحداث طريقة لطلب الزواج، فمنهم من يلجأ الى اللافتات الكبيرة أو اللجوء إلى تقديم خاتم الخطوبة بأحد الأطعمة التي تفضلها حبيبته.





ولكن ابتكر شاب أمريكي يدعى "ديفيد" طريقة جديدة، وصفها البعض بـ المجنونة، عندما قام بتسخير وتصميم فيلم شخصيات الفيلم الكارتوني "Sleeping Beauty" المفضل لشريكة حياته ليقدم من خلاله خاتم الخطبة.





فوفقًا لما ذكره موقع "upworthy" فقد اصطحب ديفيد، صديقته ستوثي ديفيد، إلى مسرح مكتظ لمشاهدة فيلمها المفضل، Sleeping Beauty.





أمضى ديفيد، ستة أشهر في تغيير الرسوم المتحركة لأكثر مشهد رمزي في الفيلم، وتغيير الشخصيات لتبدو وكأنها الزوجان أنفسهم وتغيير قصة الفيلم من أجل تقديم طلب الزواج من ستوثى.





وسرعان ما انتشر الفيديو الذي تم تصويره للشريكين، لحظة مشهد طلب الزواج بالفيلم الكارتونى، حيث ارتسمت البسمة على وجه ديفيد، فيما كانت الدهشة تسيطر على ملامح صديقته.



