رئيس «مخابز القاهرة»: «الدولة تديني حقي هقدم الخدمة للمواطن» (فيديو)

علق عطية حماد، رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية، على سعي الدولة نحو تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، قائلا: "إن الدولة هى صاحبة الرأي والقرار في تحديد نوع منظومة الدعم"، مشيرًا إلى أن كل ما يعنيهم في الدعم النقدي المشروط هو تكلفة رغيف الخبز.



وأضاف "حماد"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، مساء الجمعة، أنه لا مانع من تحويل الدعم العيني إلى نقدي مشروط، لكن يجب أن تجلس الدولة مع المنوط بهم تطبيق المنظومة الجديدة حتى لا يضار طرف.



وتابع رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية: "الدولة تديني حقي، هقدم الخدمة على أكمل وجه. وأعطي للدولة والمواطن حقهم".