متصلة تبكي: نفسي أكون «أم».. ورد صادم من أزهري (فيديو)

عرضت متصلة تُدعى "سحر" من القاهرة، مشكلتها في برنامج "بكرة أحلى" مع الإعلامية لمياء عبدالحميد، وانهارت من البكاء على الهواء خلال حديثها، بسبب عدم قدرتها على الإنجاب.



وقالت "سحر" إنها تبلغ من العمر 38 عامًا ومتزوجة منذ 8 سنوات ولم تنجب حتى الآن، مضيفة: "نفسي أكون أم وظروفي متسمحش أني أعمل عملية للإنجاب وناس بتقولي خلاص سنك كبر ومش هينفع تخلفي"، مناشدة لمياء عبد الحميد بمحاولة مساعدتها لإجراء عملية للإنجاب.



تدخل الشيخ محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال الحديث قائلًا: "أنتي كبرتي؟! أمال زوجة سيدنا إبراهيم كانت في الـ 80 من عمرها وكان عندها أمل في ربنا وعندما قال لها سيدنا إبراهيم – عليه السلام- خلاص كدا، قالت له إني لي باب عند الله لا يغلق وأعلم أن الله لن يرد خاطري إلا مجبورة، فيأتوا لها الملائكة ليبشروها بإسحق ومن وراءه يعقوب، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: "وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ".