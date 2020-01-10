كل ما يخص قضايا الحجر (إنفوجراف)

يُقصد بـ«الحجر»، المنع من التصرفات المالية، ويتنوع بين: الحجر على المديون لصالح الغرماء، والحجر على المريض عقليا.



- الإجراءات:

إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة يطلب فيها منع المحجور عليه من التصرف في أمواله حتى الإفاقة من مرضه " إذا كان مريض عقليا"، أو إلزامه بكافة حقوق الآخرين "إذا كان مدين".



- شروط الذي يتولى إدارة أموال المحجور عليه:



1 - ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالآداب أو ماسة بالشرف.

2 - ألا يكون سيء السيرة.

3 - ألا يكون قد سبق سلب قوامته من محجور عليه آخر.

4 - ألا يكون بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي أو عداوة.

5 - ألا يكون قد حُكم عليه بالإفلاس قبل ذلك.