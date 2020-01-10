كل ما يخص قضايا الحجر (إنفوجراف)
الجمعة 10/يناير/2020 - 02:34 م
شيماء حسينطباعة
يُقصد بـ«الحجر»، المنع من التصرفات المالية، ويتنوع بين: الحجر على المديون لصالح الغرماء، والحجر على المريض عقليا.
- الإجراءات:
إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة يطلب فيها منع المحجور عليه من التصرف في أمواله حتى الإفاقة من مرضه " إذا كان مريض عقليا"، أو إلزامه بكافة حقوق الآخرين "إذا كان مدين".
- شروط الذي يتولى إدارة أموال المحجور عليه:
1 - ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالآداب أو ماسة بالشرف.
2 - ألا يكون سيء السيرة.
3 - ألا يكون قد سبق سلب قوامته من محجور عليه آخر.
4 - ألا يكون بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي أو عداوة.
5 - ألا يكون قد حُكم عليه بالإفلاس قبل ذلك.
- الإجراءات:
إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة يطلب فيها منع المحجور عليه من التصرف في أمواله حتى الإفاقة من مرضه " إذا كان مريض عقليا"، أو إلزامه بكافة حقوق الآخرين "إذا كان مدين".
- شروط الذي يتولى إدارة أموال المحجور عليه:
1 - ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالآداب أو ماسة بالشرف.
2 - ألا يكون سيء السيرة.
3 - ألا يكون قد سبق سلب قوامته من محجور عليه آخر.
4 - ألا يكون بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي أو عداوة.
5 - ألا يكون قد حُكم عليه بالإفلاس قبل ذلك.