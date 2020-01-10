قافلة سكانية متكاملة للقرى الأكثر احتياجًا بالإسكندرية

نظم مركز معلومات التنمية المحلية بحي ثان المنتزه شرق الإسكندرية، قافلة لخدمة الأسر الأشد احتياجا بعزبة العرب، وشارك بالقافلة أطباء منطقة المنتزه الطبية بتخصصي الباطن والأطفال، وتم تقديم خدمة الكشف الطبي لعدد 32 حالة أطفال، 56 حالة أمراض باطنه مع العينات الدوائية المجانية، وتم فحص 35 حالة تنظيم أسرة، مع تقديم التوعية الصحية لهن.



كما أسهمت مدير إدارة المعمورة البيطرية، بتقديم ندوة إرشادية عن التحصينات والأمراض التي تصيب الحيوانات، وتم التنسيق مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية لتوجيه منفذ للعزبة لتوزيع اسطوانات الغاز المدعمة، بسعر 70 جنيها للاسطوانة الواحدة وقد لاقى ذلك استحسان أهالي العزبة.



وشارك فريق الدعاية والتسويق التابع لإدارة مشروعك بالحي، لإعلام الأهالي بطرق الاستفادة منه لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتحسين الدخل، بالإضافة إلى مشاركة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، من خلال منفذ متحرك تابع للشركة يشتمل على منتجات غذائية وتموينية مختلفة وبأسعار مخفضة.



وقد ضمت القافلة ممثلي مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي، وفريق الدعاية بشركة مياه الشرب، والذي كان له دورا بارزا في توعية الأهالي بضرورة ترشيد استهلاك المياه



جاء ذلك بحضور مدير مركز معلومات التنمية المحلية وكيل المركز، ورئيس الأمانة الفنية لوحدة حماية الطفل، والمنسق الإعلامي بالحي، وباحثي المركز، وفريق التسويق بإدارة مشروعك.

