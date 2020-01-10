لليوم الثاني.. أمطار غزيرة تضرب دمياط

شهدت محافظة دمياط، اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة تسببت في غرق الشوارع بمدينة رأس البر، وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث ارتفعت الأمواج لأكثر من ٣ أمتار.



كما تسببت الأمطار في تعطل حركة السير في عدد من الميادين، بالإضافة إلى قرى ومراكز المحافظة.



من جانبها، رفعت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بدمياط، حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار وكسح المياه من الشوارع.



وأكدت المحافظ أنه ومع إعلان درجة الاستعداد القصوى تم إتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفة، بالإضافة إلى الدفع بجميع المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه أولًا بأول والتعامل معها من قبل الفرق المنتشرة بالأنحاء المختلفة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المارة ومنع وجود أي تكدس للسيارات.