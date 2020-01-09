كفيف يعلم شريف عامر لعبة الشطرنج على الهواء.. فيديو

علم محمد حافظ زبيب، اللاعب الدولي الكفيف للشطرنج، الإعلامي شريف عامر، القواعد الأولية للعبة، على الهواء، بسبب رغبة الإعلامي في تعلمها.



وقال «زبيب»، خلال لقائه مع شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، إن الاتحاد المصري رشحه ومحمد حلمي لتمثيل مصر وإفريقيا، في البطولة الدولية للشطرنج، والتي شارك فيها 3 أنواع من الإعاقات الخاصة سمعية وحركية وبصرية، مشيرًا إلى أنه طلب من كل قارة 6 أفراد يمثلوها يشترط وجود امرأة على الأقل، ومصر شاركت بلاعبين سافروا لتمثيل مصر وقارة إفريقيا، وحصل زبيب على المركز الثاني على مستوى القارات.



وأوضح محمد زبيب، أنه يلعب شطرنج من أواخر السبعينات، مشيرًا إلى أنه تخرج من كلية التجارة عام 1982، وكان يفوز ببطولة الكلية ويلعب على مستوى جامعة المنصورة.