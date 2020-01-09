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محمد حفظي: «القاهرة السينمائي» احتوى أفلام كثيرة عرض أول

الخميس 09/يناير/2020 - 11:35 م
محمد حفظي
محمد حفظي
سناء إسماعيل
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أعرب السيناريست والمنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن سعادته الكبيرة بنجاح الدورة الأخيرة من المهرجان، متمنيًا استمرار الدعم القوي الذي وجده من كل جهات الدولة.

وقال حفظي، خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "أتمنى استمرار نجاح الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة كل سنة، وأن يأتي آلاف السينمائيين على حسابهم"، لافتا إلى أن حوالي 100 ضيف جاءوا لرؤية الأفلام والصناعة العربية.

وتابع: "أتمنى قوة الدفع تستمر ويكون مقصد للسينمائيين على مستوى العالم والمحطة التي يأتون لها في الشرق الأوسط".

وأضاف: "يوجد منافسة قادمة من مهرجان البحر الأحمر في مارس المقبل، ولو مهرجان القاهرة ظل يحصل على نفس الدعم والمساندة من كل الجهات والمؤسسات وليس ماليًا فقط، فإن هذا سيساعد على فتح أبواب كثيرة له".

وتابع: "كان لدينا أفلام كثيرة عرض أول وهذا أمر غير مسبوق في أي مهرجان عربي، والدورة الـ40 كانت بداية تغيير، وهذا ظهر في الدورة 41".

واستكمل: "نحن مهرجان فئة (أ) فكان لازم نسعى لاكتشاف الجديد من مواهب ومخرجين على المستوى الدولي وليس العربي فقط، والعروض الأولى تأتي بفريق الفيلم وكنا قلقين من قدومهم أو ألا يجدوا اهتماما أو مشاهدين في دور العرض ولكن ما حدث هو العكس".

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