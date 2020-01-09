«حكاية ورد» في عرض مسرحي بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية بفرع ثقافة الأقصر، حيث نفذ قصر ثقافة إسنا ورشة حكى بعنوان "التلوث" تحكيها فاطمة محمد، وتناولت فيها ما هو التلوث وأنواع التلوث وأضراره التى تنتج عنها مخاطر على الإنسان.



وأقام قصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية بعنوان "الاحتفال بأعياد الميلاد"، إلى جانب دورى ثقافى، كما أقام قصر ثقافة الطود أولى ليالى العرض المسرحي "حكاية ورد" تأليف طه الأسوانى وإخراج ناصر يوسف وديكور وملابس محمد ثابت وألحان وغناء محمد حسام، بطولة فرقة قصر ثقافة الطود المسرحية، ويستمر العرض حتى 12 يناير الجارى.



عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "عيد الميلاد" ألقاها العادلي حسان محمد، تحدث عن عيد الميلاد الذى يعد من أهم أعياد المسيحيين في العالم، تناول مظاهر ورموز الاحتفال بعيد الميلاد، كما قدم عرض مواهب في الغناء والإلقاء.