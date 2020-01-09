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عالم

«الخارجية» تكشف تفاصيل رسالة السيسي للرئيس الجزائري

الخميس 09/يناير/2020 - 06:42 م
سامح شكري،
سامح شكري،
ألفت الكحلي - محمد عمر
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التقى وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، وبحث معه علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والتحديات الإقليمية المشتركة.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنّ الوزير شكري في مستهل زيارته للجزائر التقى الرئيس تبّون وسلّمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدّم التهنئة للرئيس الجزائري على توليه منصبه.

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا سُبل دفع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والتعامل مع التحديات الإقليمية المشتركة، وعلى رأسها استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

من ناحيته، أعرب الرئيس تبّون عن حرص الجزائر على دفع التعاون المشترك مع الشقيقة مصر، والاستمرار في التنسيق والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وذلك على ضوء الثقل الإقليمي الذي تتمتع به الدولتان في المنطقة، بما يُحقق مصالح البلدين ويُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

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