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«هستيريا وتشنجات».. رد فعل صادم من معجبة بعد رؤية تامر حسني

الخميس 09/يناير/2020 - 04:14 م
تامر حسني
تامر حسني
هدير شعراوي
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يكشف ردة فعل معجبة عندما رأت تامر حسني في الكويت.

وأظهر المقطع لحظة إصابة الفتاة بحالة هستيرية وتشنجات بسبب وقوفها أمام النجم تامر حسني وهو ما دفعه بتهدئتها لكي تأخذ معه صورة تذكارية، وقالت الفتاة لتامر حسني: "ما مصدقة والله العظيم ما مصدقة".

يذكر أن المطرب تامر حسني يستعد، لإحياء حفل غنائي، اليوم الخميس، في دولة الكويت.

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