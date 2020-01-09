ناردين فرج ويوسف زيدان ينضمان للتليفزيون المصري

انضمت الإعلامية ناردين فرج لبرنامج "التاسعة" الذي سيقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمقرر عرضه على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، في إطار خطة تطوير ماسبيرو.



كما يعود الكاتب يوسف زيدان لتقديم حلقات "رحيق الكتب"، وذلك من خلال البرنامج نفسه، بعدما انضم إليه هو الآخر مؤخرًا، وسيكون ظهور "زيدان" يوم الأربعاء أسبوعيًا لمدة ساعة، في تمام الحادية عشرة مساء في البرنامج، وذلك بدءًا من نهاية الشهر الجاري.



يذكر أن ناردين فرج كانت قدمت من قبل حلقات برامج "the voice" و"Arab got talent" و"ET بالعربي" على شبكة MBC، كما عملت في إذاعة نجوم FM في 2007، وشاركت في تقديم برنامج "عيش صباحك"، كما عملت مراقبا لبرامج راديو هيتس في عام 2010، وأيضا عملت بقناة OTV.