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محافظات

قنصل الصين: 7 مليارات دولار حجم التعاون بين القاهرة وبكين

الخميس 09/يناير/2020 - 12:57 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أحمد عاشور
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قالت جاو لي ينج، القنصل العام لدولة الصين الشعبية بالإسكندرية، إن الصين ومصر لديهما وجهات نظر متطابقة أو متشابهة حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، وكلتاهما تدعم جهود بعضهما بعضًا لحماية السيادة وسلامة الأراضي.

وأوضحت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الخميس، داخل القنصلية العامة لدولة الصين الشعبية بالإسكندرية، أن حجم الإستثمارات الصينية في مصر وصل إلى 7 مليارات دولار، مشيرة إلى أنه يوجد في مصر نحو 1560 شركة صينية توفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل للمصريين.

وأضافت أن إجمالي القيمة الإنتاجية لمنطقة تيدا-السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين نحو مليار دولار، مشيرة الى أن الصين فتحت أبوابها لاستيراد فاكهة البرتقال، والعنب، والتمر، والبنجر المصري، وبدأت الإجراءات المتعلقة بتصدير الرمان إلى الصين، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات من البرتقال بنسبة 85.05% مما يجعل مصر أكبر مصدر للبرتقال للصين.

وعلى صعيد آخر أكدت قنصل عام الصين بالإسكندرية، أن التعاون بين البلدين في مجال التعليم والتكنولوجيا والثقافة قد أحرز تقدمًا كبيرًا، موضحة أنه قد تقدم إلى معهد كونفوشيوس في مصر أكثر من 10 آلاف مصري، وسيجري قريبا افتتاح ورشة "لوبان" التي توفر التعليم الفني والمهني للشباب المصريين.

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