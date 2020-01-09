محافظ الشرقية يقيل رئيس وحدة محلية ويحيل 80 موظفًا للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إقالة رئيس الوحدة المحلية بقرية البلاشون، بمركز بلبيس، للإهمال فى النظافة والعمل بنطاق الوحدة، كما قرر المحافظ إحالة 80 من العاملين بالوحدة للتحقيق، لغيابهم عن العمل دون عذر أو إذن.



وكان محافظ الشرقية قد قام بجولة مفاجئة، على الوحدة المحلية بالبلاشون؛ للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة لأهالي القرية والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، ولاحظ تدني مستوى النظافة وانتشار القمامة والإشغالات بشوارع القرية، وعدم رفع "النزلات" الكهربائية وتغطية الأسلاك المتهالكة، رغم التأكيدات اليومية بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة لأعمدة الإنارة حفاظًا على أرواح المواطنين، ليصدر المحافظ قرارًا بإقالة رئيس الوحدة المحلية بالبلاشون للإهمال والتقصير في العمل، وعدم متابعته سير انتظام العمل بالوحدة المحلية وعدم تنفيذ التعليمات الخاصة بمراجعة أعمدة الإنارة.



كما قام محافظ الشرقية بمتابعة سير انتظام العمل بالوحدة المحلية بالبلاشون، وتبين له غياب 80 من العاملين بالوحدة، مما يحدث خللًا في تقديم الخدمات المؤداة للمواطنين، ليوجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة بلبيس بتفعيل دور لجان المتابعة لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالمنشآت الحكومية داخل نطاق المركز واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المقصرين والمهملين في عملهم.



كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بعمل حملة نظافة موسعة ورفع القمامة والإشغالات من شوارع القرية، والتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية بإنهاء إجراءات أعمال الصيانة اللازمة للأعمدة الكهربائية، وتغطية أعمدة الإنارة من أسفل وتغيير الأسلاك المتهالكة بأخرى معزولة ورفع النزلات الكهربائية، حفاظًا على أرواح المواطنين وحمايتهم من حوادث الصعق بالكهرباء.



شهدت جولة محافظ الشرقية للوحدة المحلية بالبلاشون تفقد مخابز القرية للاطمئنان على سير العمل بها، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومراعاته المواصفات، من حيث الجودة والوزن المقرر، والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين.



وشدد المحافظ على نظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز، والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف واستفسر من الأهالي عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم، وتوافره منعًا لحدوث أي تلاعب أو استغلال لهم.



وأكد محافظ الشرقية على وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز، والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها وتقديم خبز جيد للمواطن، مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمن يستحق.