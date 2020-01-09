-
الخميس 09 يناير 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فلاي دبي» تعلن عودة رحلاتها إلى بغداد مجددًا

الخميس 09/يناير/2020 - 09:58 ص
فلاي دبي الإماراتية
فلاي دبي الإماراتية للطيران
وكالات
طباعة
أعلنت فلاي دبي الإماراتية للطيران في بيان لها، عودة رحلاتها إلى بغداد وفق الجدول المعتاد.

وقال متحدث باسم "فلاي دبي": "تعمل رحلات فلاي دبي إلى العراق وفق الجدول المعتاد وهذا يشمل رحلات الطيران FZ 211 وFZ 212 بين دبي وبغداد، نستمر في مراقبة الموقف لضمان الالتزام بجميع إرشادات السلامة والملاحة".

وكانت "فلاي دبي" ألغت رحلة إلى بغداد أمس الأربعاء بعد أن شنت إيران هجمات صاروخية على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.

وذلك بعد المحاولات الدولية لوقف التصعيد التوتر الذي يشهده منطقة الشرق الاوسط في ذلك الوقت.

ولم يشر الرئيس الامريكى ترامب في حديثه، امس، إلى الرغبة في الرد على هجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدتين أمريكيتين في العراق غير إنه قال، سيتم على الفور فرض عقوبات جديدة على طهران.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إقلاع أول رحلة طيران مباشر بين موسكو وبغداد بعد انقطاع 14 عاما

"البنتاجون": إيران أطلقت صاروخين على طائرتين أمريكيتين فى الخليج

الأردن يعلق رحلاته الجوية إلى العراق

الخطوط الأردنية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى بغداد

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

الوفاق الليبية تتراجع وتعلن ترحيبها باستئناف الحوار

منذ حوالي 16 ساعة

ترامب يتوعد إيران ويكشف سر عدم وقوع ضحايا في «هجوم عين الأسد»

منذ يومين

حريق داخل «كارفور» فى الإسكندرية

منذ حوالي 11 ساعة

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

الصور

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

الأكثر قراءة

حريق فى فيلا إيهاب توفيق ووفاة والده

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

الجيش الليبى يشن غارات على مطار معيتيقة بطرابلس

أيام زمان

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

نجم الساعة

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

الصحة

منها النظام الغذائي.. الطريقة الصحية لإطالة العمر

دراسة: زيادة حالات الوفاة بسبب الكحوليات

دراسة: الطماطم تحسن الصحة الإنجابية للرجل

6 نصائح لتربية الأطفال كأمراء بريطانيا

الرئيس نيوز

القبض على شخصية مهمة في المالية متورطة في قضية "رشوة الضرائب"

حريق فيلا الفنان إيهاب توفيق ووفاة والده

عقب اجتماع ليبيا.. وزراء خارجية فرنسا واليونان وقبرص يغادرون القاهرة

أمير مرتضى: ساسي كشف الحملة المدبرة على الزمالك

منوعات

دراسة: الموسيقى تحرك 13 نوعًا من الخبرات الشعورية

إضافة رياضتين جديدتين إلى أولمبياد الشباب 2022

الإمارات تكشف أداة جديدة لتحديد هوية القاتل الحقيقي

خبراء يحللون سم الأفاعي

كشكول

عبد الغفار يترأس اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

انطلاق امتحانات الأول والثانى الثانوى

"دراسات دمنهور" بلا غش فى اليوم الرابع من الامتحانات

رئيس القليوبية الأزهرية يتابع امتحانات النقل من معاهد الخانكة

إسلام سياسي

وزير الأوقاف: لن نسمح بعودة المنابر إلى عهدها السابق - حوار

تغريدة "خطيبي مجند وهيترحل لليبيا".. أكذوبة جديدة للجان الإخوان الإلكترونية

اليوم.. اجتماع وزاري لـ5 دول لبحث الأزمة الليبية في القاهرة

صوفية سوهاج تهنئ أقباط الصعيد بعيد الميلاد المجيد – صور

مقالات الرأي
خالد عكاشة
فى المشهد التالى للصواريخ الإيرانية
حسين عثمان
إعلان موقف
صفوت البياضي
الفرق بين الحرية والفوضى
أحمد بهاء الدين شعبان
من «غزوة ليبيا» إلى اغتيال سليمانى
المزيد

الثقافة

«لعبة الحياة».. حافظ على قلبك أو مخيلتك بكل عناية

«الفيصل» و«سحر النوم».. جديد الدار العربية للعلوم ناشرون

"القلب له أحكام" بمركز الفنون والوسائط المتعددة

الليلة.. حفل للإنشاد الديني والتواشيح بمسرح سيد درويش

صفحتنا ع الفيس بوك