«فلاي دبي» تعلن عودة رحلاتها إلى بغداد مجددًا

أعلنت فلاي دبي الإماراتية للطيران في بيان لها، عودة رحلاتها إلى بغداد وفق الجدول المعتاد.



وقال متحدث باسم "فلاي دبي": "تعمل رحلات فلاي دبي إلى العراق وفق الجدول المعتاد وهذا يشمل رحلات الطيران FZ 211 وFZ 212 بين دبي وبغداد، نستمر في مراقبة الموقف لضمان الالتزام بجميع إرشادات السلامة والملاحة".



وكانت "فلاي دبي" ألغت رحلة إلى بغداد أمس الأربعاء بعد أن شنت إيران هجمات صاروخية على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.



وذلك بعد المحاولات الدولية لوقف التصعيد التوتر الذي يشهده منطقة الشرق الاوسط في ذلك الوقت.



ولم يشر الرئيس الامريكى ترامب في حديثه، امس، إلى الرغبة في الرد على هجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدتين أمريكيتين في العراق غير إنه قال، سيتم على الفور فرض عقوبات جديدة على طهران.