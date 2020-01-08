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خالد المحجوب: نهاية أردوغان ستكون في ليبيا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:18 م
خالد المحجوب
خالد المحجوب
رباب الأهواني
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قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن الجيش يحقق انتصارات مستمرة أمام ميليشيات إرهابية منهارة.

وأضاف المحجوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم الأربعاء، أن الميليشيات الإرهابية تقاتل في آخر مواقعها والجيش الوطني الليبي سيحرر كل الأرض.

وأوضح أن الجيش الوطني الليبي، لديه تعليمات واضحة بالاستمرار في تطهير ليبيا من الميليشيات الإرهابية، مشيرا إلى أن المستعمر أردوغان أدرك أن العالم يرفض تدخلاته وأن نهايته ستكون في ليبيا.

وأكد أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقف بجانب ليبيا وتدعمها بقوة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي ساند ودعم موقف ليبيا في كل المحافل الدولية، كما أنه أوضح حقيقة ما يحدث في ليبيا إقليميا ودوليا.

وبين أن المستعمر أردوغان يريد ثروات ليبيا لأن بلاده منهارة اقتصاديا وليس لديها ثروات، مشيرا إلى أنه لا يوجد تعليمات لإيقاف عمليات الجيش الليبي ضد الميليشيات الإرهابية، مشيرا إلى أن توسيع منطقة الحظر الجوي فوق طرابلس لوقف كل الدعم من المستعمر التركي للميليشيات الإرهابية.

وتابع: "كل مساعدات المستعمر التركي للميليشيات الإرهابية لا تؤثر في قدراتنا وسندمرها".

واستكمل: "دمرنا تسليح جيوش كبيرة وأعدنا السيطرة على مواقع كانت في يد الميليشيات الإرهابية".

وواصل: "غنمنا أسلحة وذخائر وأجهزة حرب إلكترونية خلال تحرير مدن ليبيا من الميليشيات الإرهابية".

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