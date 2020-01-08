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فن

تفاصيل الحلقة التاسعة من «الآنسة فرح»

الأربعاء 08/يناير/2020 - 09:43 م
الأنسة فرح
الأنسة فرح
دعاء عبد المقصود
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ما زالت الصراعات تتصاعد مع فترة حمل فرح "أسماء أبواليزيد، وأخبرها شادي "أحمد مجدي" أنه متمسك بالجنين بشدة، ورغم كل الخلافات التي بينهما إلا أنه لن يتركها، ولكن فرح أصرّت على أنها ستبقي الجنين معها كي يعيش في بيئة سليمة، أما نادين "هبة عبدالعزيز" تهدد باللجوء إلى القضاء إن لم تأخذ هى الطفل، فمن ينتزع الطفل من رحم فرح؟

وفي إطار بحث طارق "محمد كيلاني" عن عاصي الغول، اكتشف أن نادين تُخفي اسمها الحقيقي، وأن اسمها هانم، كما اكتشف أيضًا أن لها ماضي تريد إخفائه، ولكنها خدعت شادي زوجها، ولكن اكتشف شادي الأمر أيضًا وواجهها به لتخبره بحقيقتها.

ومن ناحية أخرى، اكتشفت جوجو "عارفة عبدالرسول" أمر الشخص الذي تخبئه نيّرة "ناهد رشدي" والدة نادين في غرفتها، والذي صرخ مستغيثًا ولكن حاولت نيرة طرد جوجو، حتى دفعتها من على أعتاب السلّم، لتسقط ويغمى عليها، فهل هناك جريمة قتل ثالثة؟

ويُذاع مسلسل الآنسة فرح على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.

ويتصدر بطولة مسلسل الآنسة فرح النجوم أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

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