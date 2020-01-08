علي الدين هلال: هجوم إيران على القواعد الأمريكية «شــو» (فيديو)

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لا يوجد دليل على مقتل أي أمريكي في الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد في العراق.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إيران أطلقت 15 صاروخا، 4 لم يصلوا للهدف وآخر انفجر، واستهدفت القاعدة بـ 10 صواريخ، ردا على مقتل اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني".



وتابع أن هجوم إيران على الأمريكان في هدف متوقع من قبل أمريكا يوحي بأن رد إيران على مقتل سليماني كان لكسب الشو بعيدًا عن جرح العدو جرحا كبيرًا.



وأكد أن إيران أرادت الرد على مقتل سليماني بالشكل الذي يجعل أمريكا لا تقدم على انتقام آخر، موضحًا أن الإيرانيين أبلغوا العراق بأنهم سيشنون ضربات تستهدف الأمريكان بعيدًا عن أماكن تواجد العراقيين، مضيفا أن من قتل جراء الهجوم، حراس عراقيين، وأمريكا لا يهمها مقتل العراقيين في قاعدتها العسكرية في العراق.

